Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Пожару в ангарах с целлюлозой в Аксае Ростовской области присвоили 3 ранг, сообщили в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

По словам начальника регионального подразделения МЧС, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Филиппова, возгорание произошло в промзоне по адресу Новочеркасское шоссе, дом 2. В тушении пожара принимают участие 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

"Сил и средств достаточно. Угрозы распространение (пожара. – Прим. ред.) на населенный пункты нет", – заявил Филиппов.

Он отметил, что на месте происшествия работает лаборатория Роспотребнадзора. Кроме того, не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в металлическом складе утром 25 марта. Огонь перекинулся с одного ангара на рядом стоящий. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сперва говорилось о возгорании на площади 1 тысяча квадратных метров, затем огонь охватил 1,2 тысячи "квадратов". Информации о пострадавших не поступало.



телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

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