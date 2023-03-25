Площадь пожара на складе под Ростовом выросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Фото: 61.mchs.gov.ru

Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул в металлическом складе на Новочеркасском шоссе, 2, утром 25 марта. Огонь перекинулся с одного ангара на рядом стоящий. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сперва говорилось о возгорании на площади 1 тысяча квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 24 марта огонь охватил здание научно-производственного холдинга "ВМП" на улице Клубной в городе Арамиле. До приезда пожарных предприятие успели самостоятельно покинуть 110 человек.

Возгорание удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К вечеру ликвидировали открытое горение.



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