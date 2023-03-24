Стена обрушилась в горящем здании НПК в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Стена обрушилась в здании научно-производственного комплекса в Свердловской области, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Тушение пожара продолжается. <...> Под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания на площади 100 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 82 человека и 27 единиц техники. Отмечается, что специалистам удалось предотвратить распространение огня на склад с горючими жидкостями, однако в самом горящем здании происходят хлопки емкостей с легковоспламеняющимися веществами.

Как рассказала женщина, ставшая очевидцем пожара, сотрудники МЧС приехали на место происшествия уже спустя 10 минут после возгорания. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сначала был черный дым из-под крыши. <...> Потом появились языки пламени. <...> Пожарные машины нам по дороге встретились. <...> Они приехали минут через 10 после начала возгорания. <...> Запах краски был сильный", – сказала собеседница издания.

Другая очевидица в беседе с телеканалом "360" рассказала, что на территории предприятия могут находиться химические смеси и краски. В этой связи она выразила обеспокоенность за экологическую ситуацию в районе инцидента.

"Я переживаю за экологию. <...> Это ядовитое производство", – сказала она.

Огонь охватил здание научно-производственного холдинга "ВМП" на улице Клубной в городе Арамиле утром 24 марта. До приезда пожарных предприятие успели самостоятельно покинуть 110 человек. Возгорание удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия будет развернут оперштаб для координации действий сил и средств пожарной охраны.

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