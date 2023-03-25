Горы мусора полыхают на улицах Франции из-за массовых протестов. Кроме того, на заправках не осталось бензина.

Отмечается, что пожарные сложили шланги, а полицейские – каски. Число манифестантов уже перевалило за миллион и увеличивается с каждым днем. Акция недовольные пенсионной реформой помешали визиту британского короля.

Готовы ли власти сотрудничать с протестующими и не перерастет ли сценарий в революционный? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



