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В мире

Горы мусора полыхают на улицах Франции из-за массовых протестов

Горы мусора полыхают на улицах Франции из-за массовых протестов

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Горы мусора полыхают на улицах Франции из-за массовых протестов. Кроме того, на заправках не осталось бензина.

Отмечается, что пожарные сложили шланги, а полицейские – каски. Число манифестантов уже перевалило за миллион и увеличивается с каждым днем. Акция недовольные пенсионной реформой помешали визиту британского короля.

Готовы ли власти сотрудничать с протестующими и не перерастет ли сценарий в революционный? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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