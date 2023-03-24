В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения сибирской язвы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России нет угрозы распространения сибирской язвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена", – сказали в ведомстве, отметив, что эта инфекция не передается между людьми.

Там также сообщили, что по итогам лабораторных исследований сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов из Московской области, которые прибыли из Чувашии, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания.

В настоящее время специалисты ведомства продолжают противоэпидемическую работу, ситуация с сибирской язвой остается на контроле.

В середине марта в чувашской деревне Старое Акташево зафиксировали два случая заражения сибирской язвой. После этого в населенном пункте ввели карантин. 22 марта в регионе выявили еще одного заболевшего, он ранее контактировал с первым зараженным.

22 марта сибирскую язву также заподозрили у мужчины в Подмосковье. Однако позже сообщалось, что предварительно проведенные анализы заболевание у пациента не подтвердили.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне заявил, что все очаги сибирской язвы в России локализованы. Он подчеркнул, что распространения инфекции в России допущено не будет.



В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

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