Вирусолог заявил, что эпидемий сибирской язвы среди людей не бывает

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает. Об этом сообщает RT.

По словам вирусолога, если сибирская язва и передается от человека к человеку, то это происходит с большим трудом. Он отметил, что от этого недуга, как правило, страдает крупный и мелкий рогатый скот. Чаще всего человек заражается от животных, если нет других искусственных причин для возникновения заболевания.

Альтштейн сказал, что сибирская язва может протекать в двух формах.

"Чаще всего это так называемая "кожная" форма, когда на коже возникают нарывы-карбункулы, когда они вскрываются, там обнаруживается черное содержимое... Болезнь эта тяжелая, и даже при кожной форме люди умирают в 20% случаев, если не лечить. Но это лечится антибиотиками", – отметил эксперт.

Другая форма – легочная – возникает при попадании бактерий в легкие. При этом человек заболевает тяжелой пневмонией. С этой формой сибирской язвы справиться без лечения очень трудно, однако она встречается крайне редко.

Эксперт добавил, что сибирская язва в принципе встречается редко, так как в основном ей болеют животные. Этой болезнью занимаются эпидемиологи и ветеринары-эпизоотологи. Альтштейн считает, что эксперты найдут источники сибирской язвы и прекратят их.

"Не стоит пугать народ, потому что реальной опасности здесь нет", – заключил вирусолог.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что два пациента с подозрением на сибирскую язву проходят лечение в Подмосковье. Обоих пациентов поместили в мельцеровский изолированный бокс, чтобы исключить с ними контакты.

Согласно предварительным данным анализов, наличие сибирской язвы у госпитализированных не подтвердилось. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и Роспотребнадзора.



В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

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