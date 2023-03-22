Роспотребнадзор назвал основные способы заражения сибирской язвой

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Сибирская язва не способна передаваться от человека к человеку. Об этом рассказал Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

Эксперты ведомства подчеркнули, что человек может заразиться после прямого контакта с больным животным. По их словам, инфицироваться можно при попадании микроба в микротравмы кожи. Также сибирская язва способна проникать в организм человека при употреблении мяса с недостаточной термической обработкой.

"В целях исключения рисков инфицирования рекомендуем избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли", – указал Роспотребнадзор.

До этого сибирскую язву заподозрили у мужчины, который прибыл из Чувашии в Московскую область. Роспотребнадзор уточнил, что его госпитализировали, ситуацию контролируют эксперты.

Ранее симптомы сибирской язвы также выявили у жителя Чувашии. В Минздраве указали, что это стало третьим случаем, зафиксированным в республике. Симптомы удалось распознать в рамках мониторинга состояния здоровья граждан, которые находились в контакте с первыми заболевшими.

С 16 марта в чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа ввели карантин после выявления сибирской язвы.

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