Врач призвал россиян не волноваться из-за распространения сибирской язвы на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов призвал россиян не волноваться из-за распространения сибирской язвы на Украине.

"У нас в стране с этим все хорошо, есть вакцина замечательная для людей и для животных. Что касается клиники, это зависит от того, куда попал микроб. Обычно это происходит при разделке туш животных или работ с почвой", – рассказал вирусолог радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, вылечить болезнь можно антибиотиками в случае ее ранней диагностики.

"Что касается Киева, то раньше на Украине тоже была хорошая система, вместе со всем Советским Союзом. Но в наших войсках работают очень грамотные специалисты по инфекциям, все будут провакцинированы при необходимости или предупреждены, что делать. Волноваться не о чем", – пояснил Жемчугов.

Врач подчеркнул, что без лечения сибирская язва может привести к смерти.

В июле текущего года в Ставропольском крае женщина заразилась сибирской язвой. Специалисты пришли к выводу, что инфицирование произошло после контакта с мясом теленка.

При этом в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора заявили, что оснований для распространения в России сибирской язвы нет.

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