Иммунолог оценил риски эпидемии сибирской язвы в РФ

В Ставропольском крае женщина заразилась сибирской язвой. Специалисты пришли к выводу, что инфицирование произошло после контакта с мясом теленка. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Разбираемся, может ли в других российских регионах произойти вспышка сибирской язвы.
Заражение в Ставропольском крае
В Ставропольском крае местная жительница заразилась сибирской язвой. Об этом 21 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Вероятной причиной заражения явился контакт заболевшей с животноводческим сырьем на индивидуальном подворье, полученном при убое головы крупного рогатого скота без предварительного ветеринарного осмотра и не привитого против сибирской язвы", – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Вместе с тем в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора уточнили, что женщина заболела из-за контакта с мясом теленка.
Власти региона объявили о проведении профилактических мероприятий на территории поселения, где жила заразившаяся. Само подворье продезинфицировали. Вместе с тем контактные лица прошли превентивную профилактику антибиотиками. Специалисты также вакцинировали сельскохозяйственных животных и организовали ветеринарное наблюдение за ними.
В Роспотребнадзоре сообщили, что россиянам не стоит бояться распространения сибирской язвы. "Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется", – уточнили в ведомстве.
Эпидемия отменяется
Сибирская язва – особо опасная бактериальная инфекция, передающаяся контактным путем людям от больных животных. Чаще всего она поражает кожу человека, реже – кишечник и легкие.
В число симптомов заражения сибирской язвой входят повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице. Одновременно у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв.
Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до 8–14 дней. Чаще всего речь идет о 2–3 сутках.
Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал Москве 24, что кожные формы сибирской язвы хорошо лечатся антибиотиками при своевременной постановке диагноза. В связи с этим опасность инфекции стала гораздо ниже, чем в прошлые века.
По мнению специалиста, полностью искоренить сибирскую язву в России в ближайшем будущем не удастся. Единичные случае заболевания продолжат фиксировать на территории страны, считает эксперт. "Будут спорадические случаи, но они не будут выходить на уровень эпидемии", – пояснил он.
Иммунолог добавил, что в регионах, где обнаруживают инфекцию в последние годы, Роспотребнадзор обязывает прививать от сибирской язвы людей из групп риска, таких как зооветработников и работающих с крупным рогатым скотом.