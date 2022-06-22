Иммунолог оценил риски эпидемии сибирской язвы в РФ

В Ставропольском крае женщина заразилась сибирской язвой. Специалисты пришли к выводу, что инфицирование произошло после контакта с мясом теленка. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Разбираемся, может ли в других российских регионах произойти вспышка сибирской язвы.



Заражение в Ставропольском крае

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

В Ставропольском крае местная жительница заразилась сибирской язвой. Об этом 21 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.





Владимир Владимиров губернатор Ставропольского края У жительницы станицы Рождественской подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речи не идет.

"Вероятной причиной заражения явился контакт заболевшей с животноводческим сырьем на индивидуальном подворье, полученном при убое головы крупного рогатого скота без предварительного ветеринарного осмотра и не привитого против сибирской язвы", – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Вместе с тем в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора уточнили, что женщина заболела из-за контакта с мясом теленка.

Власти региона объявили о проведении профилактических мероприятий на территории поселения, где жила заразившаяся. Само подворье продезинфицировали. Вместе с тем контактные лица прошли превентивную профилактику антибиотиками. Специалисты также вакцинировали сельскохозяйственных животных и организовали ветеринарное наблюдение за ними.

В Роспотребнадзоре сообщили, что россиянам не стоит бояться распространения сибирской язвы. "Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется", – уточнили в ведомстве.



Эпидемия отменяется

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сибирская язва – особо опасная бактериальная инфекция, передающаяся контактным путем людям от больных животных. Чаще всего она поражает кожу человека, реже – кишечник и легкие.





с сайта ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора Заражение чаще происходит в процессе ухода за больным животным, при забое, разделке туш, кулинарной обработке мяса, работе с животным сырьем и изготовлении из него предметов (полушубки, кисточки для бритья и других).

В число симптомов заражения сибирской язвой входят повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице. Одновременно у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв.

Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до 8–14 дней. Чаще всего речь идет о 2–3 сутках.

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал Москве 24, что кожные формы сибирской язвы хорошо лечатся антибиотиками при своевременной постановке диагноза. В связи с этим опасность инфекции стала гораздо ниже, чем в прошлые века.





Андрей Продеус профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Опасность сибирской язвы заключается в том, что она быстро развивается. Если вовремя не начать лечение, то состояние пациента может очень резко ухудшиться. Тем не менее распространение сибирской язвы довольно сильно ограничивает преимущественно контактный способ заражения. Язвы на коже больного хорошо видны, поэтому контакта с таким человеком гораздо проще избежать.

По мнению специалиста, полностью искоренить сибирскую язву в России в ближайшем будущем не удастся. Единичные случае заболевания продолжат фиксировать на территории страны, считает эксперт. "Будут спорадические случаи, но они не будут выходить на уровень эпидемии", – пояснил он.

Иммунолог добавил, что в регионах, где обнаруживают инфекцию в последние годы, Роспотребнадзор обязывает прививать от сибирской язвы людей из групп риска, таких как зооветработников и работающих с крупным рогатым скотом.

