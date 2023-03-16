В чувашской деревне ввели карантин после выявления сибирской язвы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа ввели карантин после выявления сибирской язвы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале органов власти Чувашской Республики.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, определенных пунктом 2 настоящего указа, с 16 марта 2023 года до особого распоряжения", – отмечается в документе.

В указе написано, эпизодический очаг обнаружили на территории хозяйства по адресу деревня Старое Акташево, улица Запрудная, дом 18.

Ранее сообщалось, что два случая сибирской язвы выявили в Чувашии, жизни инфицированных ничего не угрожает.

Позже глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что зараженный комбикорм мог стать причиной сибирской язвы у быка в Чувашии.

В настоящее время устанавливаются причины появления болезни в регионе, кроме того, отрабатывают все возможные варианты. Он уточнил, что все виновные будут привлечены к ответственности.



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