16 марта, 22:59Общество
В чувашской деревне ввели карантин после выявления сибирской язвы
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа ввели карантин после выявления сибирской язвы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале органов власти Чувашской Республики.
"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, определенных пунктом 2 настоящего указа, с 16 марта 2023 года до особого распоряжения", – отмечается в документе.
В указе написано, эпизодический очаг обнаружили на территории хозяйства по адресу деревня Старое Акташево, улица Запрудная, дом 18.
Ранее сообщалось, что два случая сибирской язвы выявили в Чувашии, жизни инфицированных ничего не угрожает.
Позже глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что зараженный комбикорм мог стать причиной сибирской язвы у быка в Чувашии.
В настоящее время устанавливаются причины появления болезни в регионе, кроме того, отрабатывают все возможные варианты. Он уточнил, что все виновные будут привлечены к ответственности.
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