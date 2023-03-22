Иммунолог объяснил, почему России не грозит эпидемия сибирской язвы

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Эпидемия сибирской язвы не грозит России, поскольку эта инфекция плохо распространяется при нормальных противоэпидемиологических мероприятиях. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее в Чувашии выявили третий случай заболевания сибирской язвой. В Минздраве республики сообщили, что у одного из жителей выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера.

"Сибирская язва – это вещь, которая появляется периодически. Много скотомогильников от павших животных, и если бактерии от них вдруг попадают на поверхность, то пасшийся там скот может заболеть. И заражаются потом от них, как правило, люди, которые связаны с забоем, пастухи", – пояснил Чепурнов.



Александр Чепурнов ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирская язва не так сильно распространяется при нормальных противоэпидемиологических мероприятиях. Она легко идентифицируется, и заболевших изолируют, поэтому распространение маловероятно. Конечно, какая-либо эпидемия исключена.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев предположил, что причиной сибирской язвы у быка в Чувашии мог стать зараженный комбикорм. Он отметил, что причины появления болезни в регионе в настоящий момент устанавливаются, все виновные будут привлечены к ответственности.



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