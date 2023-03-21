В США зафиксировали распространение смертельно опасного грибка

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В Соединенных Штатах фиксируют стремительное распространение заболевания, вызванного смертельно опасным грибком Candida auris. Об этом сообщается на сайте федерального агентства "Центры по контролю и профилактике заболеваний" (CDC) при Минздраве США.

Специалисты считают, что активизация грибка произошла на фоне пандемии коронавируса, когда контроль за ним был снижен. Сегодня случаи заражения им зарегистрированы как минимум в половине штатов.

Еще в 2020 году заболевших американцев насчитывалось чуть больше 750, спустя год этот показатель увеличился в разы, преодолев отметку в 3,2 тысячи инфицированных. В прошлом году в США было зафиксировано 2,3 тысячи случаев.

Отмечается, что Candida auris отличает устойчивость к традиционным противогрибковым препаратам. Наибольшую опасность он представляет для пожилых людей, для которых в 60% случаев заражение этим грибком летально.

Ранее в Чувашии выявили два случая сибирской язвы. После этого в деревне Старое Акташево ввели карантин. При этом отмечалось, что жизни инфицированных ничего не угрожает, а контактировавшие с ними люди здоровы и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Опасный грибок начал распространяться в больницах США

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