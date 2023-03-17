Риска распространения в РФ обнаруженной в Танзании болезни нет – Роспотребнадзор

Фото: depositphotos/alexraths

Опасность распространения в России неизвестной болезни, зафиксированной в Танзании, отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаи с такими симптомами, как рвота, лихорадка, кровотечение и печеночная недостаточность, в РФ зафиксированы не были. Как отметили в Роспотребнадзоре, данные признаки могут указывать на ряд инфекционных заболеваний:

лихорадка денге;

лихорадка чикунгунья;

лептоспироз;

болезнь, вызванная вирусом Эбола, которая наблюдалась в соседней Уганде в 2022 году.

"На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС "Периметр", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пять человек, которые заразились неизвестной инфекцией, скончались в Танзании. Случаи заболевания фиксируются на северо-западе страны.

По информации издания Citizen, Минздрав Танзании предупреждает население о неизвестной инфекции, от которой умерли пять человек в городе Букоба. Всего заразились семь граждан. У заболевших наблюдаются рвота, лихорадка, кровотечение и печеночная недостаточность.

Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!