20:00Общество
Риска распространения в РФ обнаруженной в Танзании болезни нет – Роспотребнадзор
Фото: depositphotos/alexraths
Опасность распространения в России неизвестной болезни, зафиксированной в Танзании, отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
По данным ведомства, случаи с такими симптомами, как рвота, лихорадка, кровотечение и печеночная недостаточность, в РФ зафиксированы не были. Как отметили в Роспотребнадзоре, данные признаки могут указывать на ряд инфекционных заболеваний:
- лихорадка денге;
- лихорадка чикунгунья;
- лептоспироз;
- болезнь, вызванная вирусом Эбола, которая наблюдалась в соседней Уганде в 2022 году.
"На всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится контроль прибывающих лиц посредством АИС "Периметр", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пять человек, которые заразились неизвестной инфекцией, скончались в Танзании. Случаи заболевания фиксируются на северо-западе страны.
По информации издания Citizen, Минздрав Танзании предупреждает население о неизвестной инфекции, от которой умерли пять человек в городе Букоба. Всего заразились семь граждан. У заболевших наблюдаются рвота, лихорадка, кровотечение и печеночная недостаточность.
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