Третий случай заболевания сибирской язвой выявили в Чувашии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Симптомы сибирской язвы были выявлены у еще одного жителя Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

"На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера", – заявили в ведомстве.

Это уже третий случай, выявленный в Чувашии, отметили в Минздраве. Симптомы удалось распознать в рамках мониторинга состояния здоровья граждан, которые находились в контакте с первыми заболевшими.

Ранее сообщалось, что в чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа с 16 марта ввели карантин после выявления заболевших. Он будет действовать до особого распоряжения.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев заявлял, что зараженный комбикорм мог стать причиной заражения сибирской язвы у быка. 15 марта он сообщал, что в республике были выявлены два случая сибирской язвы, жизни пациентов ничего не угрожает.



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