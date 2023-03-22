Сибирскую язву заподозрили у мужчины в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сибирскую язву заподозрили у мужчины в Московской области. Он прибыл в регион из Чувашии, заявили в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, специалисты ведомства организовали эпидемиологическое расследование. По месту проживания мужчины уже провели дезинфекцию. Роспотребнадзор уточнил, что его госпитализировали, ситуацию контролируют эксперты.

"Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности", – указали в ведомстве.

До этого симптомы сибирской язвы были выявлены у жителя Чувашии. В Минздраве указали, что это стало третьим случаем, зафиксированным в республике. Симптомы удалось распознать в рамках мониторинга состояния здоровья граждан, которые находились в контакте с первыми заболевшими.

С 16 марта в чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа ввели карантин после выявления сибирской язвы. Эпизодический очаг обнаружили на территории хозяйства по адресу деревня Старое Акташево, улица Запрудная, дом 18.

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