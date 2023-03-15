Иммунолог напомнил, что случаи заболевания сибирской язвой не являются редкостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-иммунолог Андрей Продеус призвал не бояться распространения сибирской язвы на территории России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Роспотребнадзор делает шикарную работу по контролю над спорадическими случаями сибирской язвы. Случаи сибирской язвы случаются в России и в мире, в общем-то, нередко. Это единственный случай, который очень четко мониторируется и контролируется службами Роспотребнадзора со всеми необходимыми мероприятиями по изоляции очага и по контролю за очагом", – сказал врач.

Он отметил, что болезнь не представляет опасности для тех, кто не занимается охотой на диких животных и разделкой шкур.

Продеус рекомендовал гражданам не покупать мясо и не разделывать туши животных, которые не прошли ветеринарный контроль.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что в регионе было выявлено два случая сибирской язвы. Заболевших госпитализировали, они получают необходимое лечение. Врачам удалось выяснить, что граждане, контактировавшие с пациентами, здоровы и тоже находятся под медицинским наблюдением.



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