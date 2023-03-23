Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два пациента с подозрением на сибирскую язву проходят лечение в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале Минздрава Московской области.

"На данный момент в медорганизации, подведомственной Минздраву МО, находятся двое контактных пациентов. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи с соблюдением всех эпидемиологических мер", – уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что обоих пациентов поместили в мельцеровский изолированный бокс, чтобы исключить с ними контакты. Специалисты уже провели полный комплекс медицинских исследований. Кроме того, были взяты анализы и направлены в лабораторию для установления диагноза. В настоящее время состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Согласно предварительным данным анализов, наличие сибирской язвы у госпитализированных не подтвердилось. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и Роспотребнадзора.

Ранее в подмосковном управлении Роспотребнадзора сообщили, что заподозрили сибирскую язву у мужчины в Московской области. Он прибыл в регион из Чувашии.

Согласно информации, специалисты ведомства организовали эпидемиологическое расследование. По месту проживания мужчины уже провели дезинфекцию. Роспотребнадзор уточнил, что его госпитализировали, ситуацию контролируют эксперты.

До этого симптомы сибирской язвы были выявлены у жителя Чувашии. В региональном Минздраве указали, что это стало третьим случаем, зафиксированным в республике. Симптомы удалось распознать в рамках мониторинга состояния здоровья граждан, которые находились в контакте с первыми заболевшими.

С 16 марта в чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа ввели карантин после выявления сибирской язвы. Эпизодический очаг обнаружили на территории хозяйства по адресу деревня Старое Акташево, улица Запрудная, дом 18.



Сибирскую язву заподозрили у мужчины в Московской области

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