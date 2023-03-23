Клинический фармаколог объяснил, кто может заразиться сибирской язвой

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Сибирской язвой чаще болеют те, кто занимается животноводством. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

"Есть разные формы заболевания. При тяжелой поражаются желчно-кишечный тракт и легкие. В этом случае заболевание может передаться через пыль, воздух и контакты", – добавил он, сообщает "Радио 1".

Специалист отметил, что вряд ли Россия столкнется с эпидемией сибирской язвы, так как само заболевание редко переходит в тяжелые формы, а врачи уже давно научились лечить его.

Кондрахин рассказал, что сибирская язва проявляется в виде нарыва. По краям он приобретает сине-фиолетовый оттенок, а в центре наблюдается мокнущая, гнойная рана с налетом. Он подчеркнул, что инкубационный период составляет от трех до пяти дней.

Так как сибирской язвой чаще рискуют заболеть граждане, занимающиеся разведением скота, Кондрахин советует соблюдать некоторые правила безопасности.

"Нужно проводить профилактические осмотры, соблюдать меры безопасности при проведении обработки туш. Если появляются животные с первыми признаками заболеваниями, то их обычно изолируют. А если они погибают, то их надо сжигать обязательно. Это требование СанПиН. Также важно подобрать специальную одежду, чтобы сократить контакт с кожей и обезопасить себя от порезов", – заключил он.

Ранее Минздрав Чувашии сообщал о третьем случае заболевания сибирской язвой в республике. Симптомы удалось распознать в рамках мониторинга состояния здоровья граждан, которые находились в контакте с первыми заболевшими.

В чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа с 16 марта был введен карантин после выявления заболевания у местных жителей. Он будет действовать до особого распоряжения.

Два пациента с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы в Подмосковье. В Минздраве Московской области отметили, что пациентов поместили в мельцеровский изолированный бокс, чтобы исключить с ними контакты. Специалисты уже провели полный комплекс медицинских исследований.



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