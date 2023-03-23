16:38Общество
В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Все очаги сибирской язвы в России локализованы. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос журналистов о рисках распространения инфекции.
"Все локализовано", – цитирует его "Интерфакс".
Глава Минздрава подчеркнул, что распространения сибирской язвы в РФ не будет.
В середине марта в чувашской деревне Старое Акташево зафиксировали два случая заражения сибирской язвой. После этого в населенном пункте ввели карантин. При этом накануне в регионе выявили еще одного заболевшего, он ранее контактировал с первым зараженным.
Также 22 марта сибирскую язву заподозрили у мужчины в Московской области. Однако позже сообщалось, что предварительно проведенные анализы заболевание у пациента не подтвердили.
В Чувашию привезли 750 доз вакцины против сибирской язвы
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