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22 марта, 23:30

Происшествия

Более 1 300 человек проходят в Турции по делам о разрушении зданий в момент землетрясения

Более 1 300 человек проходят в Турции по делам о разрушении зданий в момент землетрясения

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Более 1 300 человек проходят в Турции по делам о разрушении зданий в момент землетрясения. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, в числе арестованных: подрядчики, прорабы и подозреваемые, которые внесли изменения в конструкции домов.

По словам турецкого лидера, фундаменты новых зданий в зоне разрушений будут заложены уже 23 марта. Эрдоган также подтвердил, что Стамбул входит в число городов, которым может угрожать землетрясение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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