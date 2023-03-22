Более 1 300 человек проходят в Турции по делам о разрушении зданий в момент землетрясения. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, в числе арестованных: подрядчики, прорабы и подозреваемые, которые внесли изменения в конструкции домов.

По словам турецкого лидера, фундаменты новых зданий в зоне разрушений будут заложены уже 23 марта. Эрдоган также подтвердил, что Стамбул входит в число городов, которым может угрожать землетрясение.

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