В ЛНР заявили, что насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск

Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein

Украинцев, которых принудительно мобилизовали в ВСУ, перевозят в район города Купянска Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, на некоторых мужчинах можно было заметить наручники, к ним также применяют насилие.

"Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также не редки случаи, когда их волоком тянут на КПП в учреждение закрытого типа", – заявил Марочко.

Подполковник добавил, что многих мобилизованных привозят одетыми не по сезону или в домашней одежде. Обратно силовики Украины вывозят людей уже одетых в военную форму.

Ранее Марочко рассказал, что офицеры центра информационно-психологических операций Украины под Артемовском готовят материалы по дискредитации армии российской стороны. По словам Марочко, их деятельность замечена в окрестностях Артемовска и Часова Яра.

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