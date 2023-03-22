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Извержение вулкана Невадо-дель-Руис началось в Колумбии

Извержение вулкана Невадо-дель-Руис началось в Колумбии

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В Колумбии началось извержение гигантского вулкана Невадо-дель-Руис. Он выбрасывает пепел на высоту 2,5 километра. Спасатели начали эвакуацию местных жителей из прилегающих районов.

Высочайший действующий стратовулкан Анд расположен на территории популярного национального парка "Лос Невадос". Он признан одним из самых опасных на планете. 40 лет назад извержение Невадо-дель-Руис спровоцировало наводнение и унесло жизни свыше 20 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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