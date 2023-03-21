В РФ выявили 9 373 новых случая COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За прошедшие 24 часа на территории России выявили 9 373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В стране за минувшие сутки подтвердили 34 летальных исхода из-за ковида. Также смогли побороть заболевание за этот период времени 13 345 пациентов.

Согласно данным Оперштаба, за все время пандемии в России зафиксировали 22 525 882 случая заражения инфекцией. В результате заболевания скончались 396 899 пациентов, а выздоровели 21 873 518 человек.

20 марта сообщалось о зафиксированных 10 310 новых случаях COVID-19. Кроме того, специалисты выявили 31 летальный исход и 8 593 случая выздоровления от коронавирусной инфекции.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной.

Он также отметил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальная вспышка COVID-19 может быть названа пандемией.



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