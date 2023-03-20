В РФ выявили 10 310 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки на территории России выявили 10 310 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России за прошедшие 24 часа зафиксировали 31 летальный исход вследствие заболевания. Также специалисты заявили о 8 593 вылечившихся от коронавируса.

По данным Оперштаба, с начала пандемии в России COVID-19 заболели 22 516 509 человек. Число умерших составило 396 865 человек, а победивших болезнь – 21 860 173.

19 марта сообщалось, что было зафиксировано 12 333 случая заболевания коронавирусом. Также инфекцию не смогли побороть 33 человека. Выздоровели от заболевания 9 815 человек.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

По мнению специалиста, люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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