За сутки в России выявили 12 333 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России зафиксировали 12 333 случая заболевания коронавирусом. Инфекцию не смогли побороть 33 человека, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число госпитализаций за прошедшие 24 часа показало 785, что оказалось на 15,9% ниже, чем накануне. Также рост количества направлений в медучреждения заметили в 10 регионах, снижение произошло в 68.

Согласно информации, выздоровели от коронавируса 9 815 человек.

До этого иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. Он отметил, что пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Специалист добавил, что люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.

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