Иммунолог оценил возможность завершения пандемии COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году.

По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

"Особой сезонности мы не наблюдаем, потому что за сезон обычно бывает одна вспышка, а у нас в предыдущий год, например, было три вспышки. В этом году была одна, но мы сейчас не знаем, будет ли еще или нет. Поэтому я бы сказал так, что Гебрейесус, конечно, надеется, но вирус живет своей жизнью", – пояснил он.

Специалист добавил, что люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.

Ранее Болибок объяснил, почему у людей, переболевших коронавирусом, могут развиваться аутоиммунные заболевания. Эксперт рассказал, что при COVID-19 фиксируются повреждения внутренней оболочки сосудов в организме – так называемой интимы, которая присутствует во всех человеческих органах.

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