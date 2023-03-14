В РФ зафиксировали снижение заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На этой неделе зафиксировали 80 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом информирует сайт Роспотребнадзора.

По данным ведомства, чаще всего медики регистрируют геноварианты штамма "Омикрон". Кроме того, количество случаев заражения гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось на 19%. Было зафиксировано порядка 760 тысяч случаев. Больше всего врачи регистрируют вирусы гриппа В, отметили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты фиксируют иные респираторные вирусы негриппозной этиологии. Среди них лидерами остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 13.03.2023 года загружено более 237 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поделился, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые рассказала, что глобальная вспышка инфекции может быть названа пандемией.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

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