Новости мира: столкновения демонстрантов и полиции начались в Париже

В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции. Задержаны более 140 противников пенсионной реформы. Митингующие начали поджигать мусорные баки и забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

Впервые в истории экс-президенту США грозит арест. На Дональда Трампа готовят уголовное дело, которое связано с выплатой в 2016 году крупной суммы актрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.