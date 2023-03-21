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Новости мира: столкновения демонстрантов и полиции начались в Париже

Новости мира: столкновения демонстрантов и полиции начались в Париже

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В Париже начались столкновения демонстрантов и полиции. Задержаны более 140 противников пенсионной реформы. Митингующие начали поджигать мусорные баки и забрасывать полицейских петардами и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

Впервые в истории экс-президенту США грозит арест. На Дональда Трампа готовят уголовное дело, которое связано с выплатой в 2016 году крупной суммы актрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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