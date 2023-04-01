Крыша театра рухнула во время концерта группы Morbid Angel в США, один человек погиб

Фото: AP Photo/Matt Marton

Один человек погиб и еще 28 пострадали во время обрушения крыши театра "Аполлон" в городе Белвидир американского штата Иллинойс. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на местную пожарную службу.

Инцидент произошел в пятницу, 31 марта. В момент обрушения крыши в театре находились 260 человек.

Сообщается, что крыша могла провалиться из-за сильного ветра, который стал частью мощной штормовой системы, обрушившейся на несколько американских штатов.

По информации СМИ, во время обвала крыши в театре проходил концерт группы Morbid Angel. Сами музыканты сообщили в соцсетях об отмене концерта из-за стихийного бедствия.

Ранее сообщалось о мощном торнадо, который обрушился на американский штат Арканзас. Местные СМИ писали о более 600 пострадавших в результате стихийного бедствия.

Позже стало известно, что в результате торнадо погибли по меньшей мере два человека в городе Винн на северо-востоке штата Арканзас. Мэр города Литл-Рок Фрэнк Скотт-младший сообщил о 24 пострадавших, которые были госпитализированы в местную больницу.

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