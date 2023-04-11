Землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского

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Землетрясение, магнитуда которого составила 5,8 балла, зафиксировали в 51 километре от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Согласно информации, подземные толчки выявили в 23:39 (14:39 по московскому времени). Глубина землетрясения составила 89 километров, интенсивность – 4 балла.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его зафиксировали в районе Авачинского залива, в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине 94 километра.

СМИ сообщали, что в городе во время землетрясения в домах тряслись стены и дребезжали окна.

Ранее стало известно, что на вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке.

Из-за извержения временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов порекомендовал местным жителям соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома.

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