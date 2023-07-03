03 июля, 23:22Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане
Фото: AP Photo/Sergei Grits
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, сообщает РИА Новости.
Эпицентр находился в 43 километрах к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тысячи человек.
Сильные толчки ощущались и в Баку. Жители азербайджанской столицы покидают дома. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось об извержении самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевского, который находится на Камчатке. По словам ученых, было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа.
До этого землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали рядом с Севастополем. По словам специалистов, очаг землетрясения мог находиться на глубине 10 километров.
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