Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане

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В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла, сообщает РИА Новости.

Эпицентр находился в 43 километрах к северо-востоку от города Хачмаз, где проживают 37,1 тысячи человек.

Сильные толчки ощущались и в Баку. Жители азербайджанской столицы покидают дома. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось об извержении самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевского, который находится на Камчатке. По словам ученых, было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа.

До этого землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали рядом с Севастополем. По словам специалистов, очаг землетрясения мог находиться на глубине 10 километров.