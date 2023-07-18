На курильском вулкане Эбеко зарегистрировали столб пепла высотой около 4 км

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Ученые зафиксировали 17 июля пепловый выброс на курильском вулкане Эбеко. Об этом сообщается в телеграм-канале камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что высота пеплового выброса составила порядка четырех тысяч метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что у берегов американской Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. По информации ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от населенного пункта Санд-Поинт.

23 июня на Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской. Как уточнила глава камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина, было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа.

Новости регионов: вулкан Эбеко на Курильских островах вновь выбросил столб пепла