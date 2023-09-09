09 сентября, 05:57Происшествия
Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек
Фото: телеграм-канал Mash
Число жертв землетрясения в Марокко достигло почти 300 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД республики сообщает ТАСС.
"Жертвами землетрясения стали 296 человек, <...> также пострадали 153 человека", – указано в сообщении.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на субботу, 9 сентября. Эпицентр землетрясения был расположен в 80 километрах от города Марракеш.
Сообщается, что Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр впоследствии зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения. Сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие часы или дни.
По данным СМИ, многочисленные разрушения произошли в марокканских населенных пунктах, обрушилось несколько зданий.
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