Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2 122

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Число людей, погибших в результате землетрясения в Марокко, достигло 2 122, передает Al Jazeera со ссылкой на МВД Королевства.

По информации телекомпании, не менее 2 420 человек получили травмы.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 6,9 произошло 9 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша. До этого было известно о 2 012 погибших и 2 059 пострадавших.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур по жертвам землетрясения. В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования жителям Марокко.

Папа Римский Франциск также выразил соболезнования в связи с землетрясением. Понтифик призвал всех оказать помощь пострадавшим в результате трагедии в Марокко.