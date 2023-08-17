Турецкий Измир столкнулся с угрозой засухи – СМИ

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Турецкий курортный город Измир столкнулся с угрозой засухи после того, как уровень воды в плотине Тахталы упал до самого низкого показателя за последние 14 лет. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

"Уровень воды в плотине Тахталы, обеспечивающей почти половину потребностей города в воде, упал до самого низкого показателя за последние 14 лет", – говорится в сообщении.

Запасы воды снизились из-за отсутствия осадков в регионе. По словам местного чиновника по водообеспечению Хакана Алпсойкана, при отсутствии дождей воды в плотине хватит только на 270 дней.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Эскишехир западнее Анкары температура воздуха достигла 49,5 градуса, побив исторический рекорд. Предыдущий рекорд – 49,1 градуса – был установлен в июле 2021 года в провинции Шырнак на юго-востоке страны.

