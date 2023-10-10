Австралийские ученые открыли новый вид рыб возле Большого Барьерного рифа

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Австралийские ученые обнаружили новый вид рыб возле кораллового рифа у побережья штата Квинсленд, сообщает сайт вещательной корпорации ABC.

По словам биолога Кристина Даджона, найти что-либо новое на мелководье рифа – уникальный случай.

Несмотря на то что рыбу нашли возле острова Леди-Эллиот еще в 2022 году, ученые перепроверили данные и официально сообщили об открытии только сейчас.

Пятисантиметровый бычок имеет уникальное строение туловища и спинного плавника. Рыбе присвоили название "креветочный бычок Леди-Эллиот" в соответствии с островом, где ее нашли.

Биологи уточнили, что в данный момент изучают еще 7 морских обитателей, среди которых также могут быть и новые виды.

Ранее генетики из Стокгольмского университета впервые смогли извлечь молекулы РНК вымершего 130 лет назад сумчатого волка. Теперь ученые надеются воскресить его.