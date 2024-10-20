РИА Новости: в ФРГ прогремел взрыв у ресторана

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В немецком городе Вецлар прогремел взрыв у ресторана, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию федеральной земли Гессен.

ЧП произошло утром 20 октября. В кафе Дежавю на Банхофштрассе сработало зажигательное или взрывное устройство. В результате никто не пострадал. При этом повреждена часть здания.

Полиция ведет расследование против неизвестных.

Ранее немецкие полицейские открыли огонь по мужчине, который собирался поджечь кинотеатр в городе Крефельд. В результате тот получил тяжелое ранение.

Незадолго до этого злоумышленник бросил зажигательную смесь в здание федерального агентства занятости, а также поджег припаркованную неподалеку машину. Затем он доехал до железнодорожного вокзала, где и находится кинотеатр Cinemaxx.

Отмечается, что речь может идти о попытке нападения на посетителей кинотеатра. Помимо этого, в районе ЧП также загорелся лифт в одном из многоквартирных домов. Не исключено, что мужчина может быть причастен и к этому поджогу.