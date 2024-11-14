Reuters: в доме предполагаемого смертника в столице Бразилии найдены взрывчатые вещества

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Полицейские обнаружили взрывчатые вещества в доме предполагаемого смертника, устроившего взрывы в бразильской столице Бразилиа, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, на площади, где произошел взрыв, больше нет взрывчатых веществ. Однако грузовик, который нашли возле нижней палаты конгресса, все еще обыскивают на предмет возможных угроз.

О взрывах около Верховного суда Бразилии стало известно в ночь на 14 ноября. Тогда служба безопасности бразильской палаты депутатов сообщила, что на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса взорвался автомобиль.

Позже некоторые СМИ сообщали, что взрывы осуществил смертник. Перед взрывом мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, и взорвал второе устройство на затылке.

Согласно данным властей города, погибший перед Верховным судом – мужчина по имени Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося на стоянке. Мотивы подрывника остаются невыясненными.