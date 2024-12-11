Parisien: люди эвакуированы с территории Триумфальной арки в Париже из-за угрозы взрыва

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Полиции пришлось эвакуировать людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за угрозы взрыва, передает издание Parisien.

"Около 11:00 (13:00 по Москве) в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован", – говорится в публикации.

Правоохранители намерены оцепить территорию и часть Елисейских полей для проведения проверки. К месту прибыли военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle, направлена кинологическая группа.

Ранее четыре человека пострадали в результате взрыва на одном из крупнейших оборонных предприятий "Слобода" в городе Чачаке на западе Сербии. При этом один из пострадавших получил серьезные ранения. Им оказался 36-летний мужчина, которого привезли в больницу с ожогами лица, шеи и травмой руки. После обследования его поместили в отделение интенсивной терапии.

