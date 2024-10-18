Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 11:03

Происшествия
Главная / Новости /

Tanjug: четыре человека пострадали при взрыве на оборонном предприятии в Сербии

Четыре человека пострадали при взрыве на оборонном предприятии в Сербии – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Четыре человека пострадали в результате взрыва на одном из крупнейших оборонных предприятий "Слобода" в городе Чачаке на западе Сербии. Об этом сообщает агентство Tanjug.

При этом, как уточняет агентство, один из пострадавших получил серьезные ранения. Им оказался 36-летний мужчина, которого привезли в больницу с ожогами лица, шеи и травмой руки. После обследования его поместили в отделение интенсивной терапии.

Последний раз похожий инцидент произошел на предприятии три года назад. Тогда обошлось без пострадавших.

Ранее в литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС произошел взрыв, в результате чего погиб один человек. При этом еще пять получили ранения. По данным МВД, после взрыва в больницу попали шесть человек, один из которых позднее скончался.

До этого на стройплощадке в чеченском селе Башин-Кали прогремел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, еще 26 получили ранения. Жертвами стали работники со стройки местной ГЭС.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика