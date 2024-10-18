Tanjug: четыре человека пострадали при взрыве на оборонном предприятии в Сербии

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Четыре человека пострадали в результате взрыва на одном из крупнейших оборонных предприятий "Слобода" в городе Чачаке на западе Сербии. Об этом сообщает агентство Tanjug.

При этом, как уточняет агентство, один из пострадавших получил серьезные ранения. Им оказался 36-летний мужчина, которого привезли в больницу с ожогами лица, шеи и травмой руки. После обследования его поместили в отделение интенсивной терапии.

Последний раз похожий инцидент произошел на предприятии три года назад. Тогда обошлось без пострадавших.

Ранее в литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС произошел взрыв, в результате чего погиб один человек. При этом еще пять получили ранения. По данным МВД, после взрыва в больницу попали шесть человек, один из которых позднее скончался.

До этого на стройплощадке в чеченском селе Башин-Кали прогремел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, еще 26 получили ранения. Жертвами стали работники со стройки местной ГЭС.

