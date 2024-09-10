Один человек погиб в результате взрыва в цеху Разданской ТЭС в Армении

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Взрыв произошел в литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС, в результате чего погиб один человек. Об этом заявили в МВД Армении, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что ранения получили пять человек. По данным МВД, после взрыва в больницу попали шесть человек, один из которых позднее скончался.

Ранее на стройплощадке в чеченском селе Башин-Кали прогремел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, еще 26 получили ранения. Жертвами стали работники со стройки местной ГЭС.

Корме того, в июле текущего года взрыв газа на насосной станции произошел в Волгограде. Из-за этого обрушилось железобетонное перекрытие станции. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП там работали восемь человек, из которых трое пострадали, еще двое – погибли. Позже там обрушилась и кровля.

