Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Волгограде

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Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по региону.

В результате ЧП обрушилось железобетонное перекрытие канализационной насосной станции, уточнили в ведомстве. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время происшествия на станции работали восемь человек, в результате обрушения конструкций пострадали трое. В компании исключили версию о внешнем воздействии на станцию.

Ранее стало известно о взрыве газа с последующим возгоранием в ларьке с шаурмой около станции Кубинка в Подмосковье. Спасатели ликвидировали открытое горение, пролили и разобрали конструкции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место ЧП отправили следователей и криминалистов для проведения осмотра и установления обстоятельств инцидента.