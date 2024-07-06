06 июля, 15:11Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Волгограде
Фото: телеграм-канал Readovka
Три человека пострадали при взрыве газа на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по региону.
В результате ЧП обрушилось железобетонное перекрытие канализационной насосной станции, уточнили в ведомстве. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время происшествия на станции работали восемь человек, в результате обрушения конструкций пострадали трое. В компании исключили версию о внешнем воздействии на станцию.
Ранее стало известно о взрыве газа с последующим возгоранием в ларьке с шаурмой около станции Кубинка в Подмосковье. Спасатели ликвидировали открытое горение, пролили и разобрали конструкции.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место ЧП отправили следователей и криминалистов для проведения осмотра и установления обстоятельств инцидента.
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