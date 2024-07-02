02 июля, 14:21Происшествия
Число пострадавших при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве выросло до двух
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Пассажир и водитель пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Ижорском проезде, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
Таким образом, число пострадавших выросло до двух.
Движение в Ижорском проезде временно закрыто. Дептранс Москвы призвал водителей выбирать альтернативные маршруты по Ижорской и Клязьминской улицам.
На месте задействованы два экипажа Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогают регулировать движение.
Инцидент с автобусом № 672 произошел в районе дома 5а в полдень 2 июля. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. Водитель автобуса получает необходимую медпомощь.
Специальная комиссия "Мосгортранса" совместно с Ликинским автобусным заводом "Группы ГАЗ" установит причины инцидента
Авария с участием двух машин произошла на Боровском шоссе в ночь на 28 июня