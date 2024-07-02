Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 14:21

Происшествия

Число пострадавших при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве выросло до двух

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пассажир и водитель пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Ижорском проезде, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Таким образом, число пострадавших выросло до двух.

Движение в Ижорском проезде временно закрыто. Дептранс Москвы призвал водителей выбирать альтернативные маршруты по Ижорской и Клязьминской улицам.

На месте задействованы два экипажа Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогают регулировать движение.

Инцидент с автобусом № 672 произошел в районе дома 5а в полдень 2 июля. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. Водитель автобуса получает необходимую медпомощь.

Специальная комиссия "Мосгортранса" совместно с Ликинским автобусным заводом "Группы ГАЗ" установит причины инцидента

Авария с участием двух машин произошла на Боровском шоссе в ночь на 28 июня

Читайте также


происшествия
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика