Число пострадавших при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве выросло до двух

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пассажир и водитель пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Ижорском проезде, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Таким образом, число пострадавших выросло до двух.

Движение в Ижорском проезде временно закрыто. Дептранс Москвы призвал водителей выбирать альтернативные маршруты по Ижорской и Клязьминской улицам.

На месте задействованы два экипажа Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогают регулировать движение.

Инцидент с автобусом № 672 произошел в районе дома 5а в полдень 2 июля. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. Водитель автобуса получает необходимую медпомощь.

Специальная комиссия "Мосгортранса" совместно с Ликинским автобусным заводом "Группы ГАЗ" установит причины инцидента