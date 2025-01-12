Жертвами взрыва на газовой станции в Йемене стали 7 человек

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Как минимум 7 человек погибли и 65 пострадали в результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене. Об этом со ссылкой на источник в администрации провинции сообщает РИА Новости.

"Взрыв произошел на станции по продаже бытового газа в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда. Возникший в результате этого сильный пожар привел к гибели семи и ранению 65 человек", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что как минимум 15 человек из пострадавших находятся в критическом состоянии. От взрыва также пострадали более 20 автомобилей.

Власти начали расследование причин произошедшего.

В декабре взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире на западе Турции. По предварительным данным, при ЧП погибли не менее 12 человек, еще трое пострадали.

Еще один инцидент произошел до этого в английском Бирмингеме, где 13 человек пострадали в результате обрушения аттракциона на рождественской ярмарке.