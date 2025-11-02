Крупный пожар произошел в школе на севере ФРГ

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

Крупный пожар произошел в средней школе города Гестахт на севере Германии, сообщила газета Lübecker Nachrichten.

По данным издания, загорелся корпус, где расположены кабинеты химии и физики. На место ЧП направили около 140 пожарных. Специалисты смогли предотвратить распространение огня на главное здание, однако дым окутал все этажи, уточнил представитель пожарной службы.

В настоящее время основной пожар потушен, спасатели ликвидируют отдельные очаги возгорания на крыше школы. Распространение пламени на другие части учреждения удалось предотвратить.

Представитель полиции заявил агентству DPA, что ущерб составляет не менее 500 тысяч евро. Однако, уточнил он, это предварительная оценка, и сумма может увеличиться.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара также не называется. По одной из версий, его могли устроить грабители, так как несколько дней назад неизвестные разбили окна в школе и проникли внутрь. Полиция проводит расследование и собирает доказательства.

"Теперь нам нужно подумать, как обеспечить продолжение занятий в ближайшие недели и месяцы", – сказал мэр города Олаф Шульце.

Он предположил, что основная часть учреждения потребует масштабного ремонта.

