SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 75

Фото: TASS/AP/Chan Long Hei

Количество погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 75 человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Журналисты выяснили, что в числе погибших оказался пожарный. При этом еще 76 человек пострадали. Среди них было 11 огнеборцев.

Жилой комплекс Wang Fuk Court в районе Тай По загорелся 26 ноября. Там находилось 8 высотных зданий, в которых жили около 4 тысяч человек. Большинство людей удалось эвакуировать. Для них подготовили временные убежища.

Возгорание было признаносильнейшим за последние 17 лет. В ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин. Также на месте происшествия работали 400 полицейских и 57 карет скорой помощи.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Однако троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, уже предъявлены обвинения по делу о непреднамеренном убийстве.

По предварительным данным, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности. Были задержаны двое директоров и инженер-консультант компании.

