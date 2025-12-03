Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:58

Происшествия

Перед судом предстанет пособник подозреваемого в поджоге кинотеатра в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Перед судом предстанет 18-летний дроппер, чья банковская карта была использована в схеме с поджогом одного из залов кинотеатра в торговом центре на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что молодой человек по просьбе знакомого за 3 тысячи рублей оформил на себя дебетовую карту, а также открыл банковский счет. После этого реквизиты были переданы заказчику, который использовал их для перевода средств на покупку горючей жидкости для поджога кинотеатра.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело, возбужденное в отношении знакомого 18-летнего молодого человека, выделено в отдельное производство.

Попытка поджога кинотеатра произошла вечером 13 ноября. Подросток пронес горючую жидкость в зал и поджег несколько кресел. После этого он был задержан охраной и передан полиции. Работники торгового центра потушили возгорание, а посетителей эвакуировали.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 16-летнего злоумышленника координировали по телефону неизвестные. Сам юноша рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой и направил ей свою геолокацию для выбора места встречи. После этого с ним связался "сотрудник полиции", который сообщил, что подросток якобы нарушил закон, передав данные посторонним.

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, устроившему пожар в ТЦ Москвы

