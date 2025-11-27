Самый длительный случай заражения коронавирусом выявлен в Калуге

Фото: 123RF.com/loft39studio

Одна из жительниц Калуги была носителем коронавируса на протяжении двух лет, сообщает журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Женщина еще в 2005 году заразилась ВИЧ и не получала антиретровирусной терапии, из-за чего ее иммунитет был очень сильно ослаблен. В сентябре 2022 года она обратилась к медикам с жалобами на кишечник.

Ученые из России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР изучили образцы вируса, полученные во время ее лечения, и узнали набор мутаций конкретного штамма.

Оказалось, что образец относился к группе В.1.1, то есть одной из самых первых вариаций вируса, которая широко встречалась в 2020 году, но потом быстро исчезла. Специалисты отмечают, что SARS-CoV-2 присутствовал в организме пациентки на протяжении двух лет.

В пользу этой версии говорит то, что в геноме коронавируса найдено сразу 89 мутаций, которые не встречались у других вариантов вируса В.1.1. Обычно, по данным ученых, такое число мутаций накапливается за 7 лет циркуляции, что говорит об очень быстрой эволюции SARS-CoV-2 – примерно в 3 или 4 раза выше нормы.

Проведенный анализ позволил сильно расширить свидетельства того, что люди со сниженным иммунитетом являются одними из основных источников новых вариаций коронавируса, что может вызывать новые волны пандемии.

Также ученые смогли раскрыть роль желудочно-кишечного тракта в развитии заражения. Исследование указывает на то, что большая часть мутаций была приобретена во время циркуляции вируса в пищеварительном тракте. Это также улучшило его приспособленность к заражению клеток кишечника и желудка.

Ранее сингапурские ученые выяснили, что респираторно-синцитиальный вирус человека по тяжести может быть сопоставим с COVID-19 и гриппом. Выяснилось, что от респираторно-синцитиального вируса погибал каждый 20-й пациент. Таким образом, смертность от него оказалась выше, чем от гриппа, а его тяжесть была сопоставима с COVID-19.

