Экс-депутат Рады предрек распад Украины осенью

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Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина находится в стадии серьезного кризиса, которая может перерасти в развал страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", – подчеркнул он.

По мнению Мураева, виновником такой ситуации в стране выступает партия "Слуга народа", которая может вызвать массовые протесты в стране в ближайшее время.

"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", – предупредил экс-депутат.

Ранее Мураев уже рассказывал о возможном распаде Украины на четыре части в будущем. По его мнению, ряд западных стран небескорыстно вкладывает деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдают свои паспорта украинцам, а преследует свои цели. К таким странам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.