Саакашвили сообщил о плане властей США по захвату Донецка

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Власти США имели план по захвату Донецка, заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".
Политик пояснил, что в разгар боев в Донбассе экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус составил план по взятию города.
"Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС. <...> Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", – подтвердил Саакашвили.
При этом экс-лидер Грузии не сообщил, когда власти США хотели осуществить данную операцию.
Саакашвили добавил, что поделился планом Петреуса с Петром Порошенко. В ответ действующий на тот момент украинский президент ничего не прислал.
"Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум", – сказал Саакашвили.
Как отметил политик, позднее он все-таки связался с Порошенко, но не смог обговорить детали возможной операции.
Ранее в российском МИД заявили, что РФ допускает подключение Соединенных Штатов к переговорам по Украине лишь в том случае, если США смогут повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений. В то же время в ведомстве считают, что при нынешнем подходе американцам "на Украине делать нечего".
В свою очередь, на Украине раскрыли план силового захвата Донбасса. По словам советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, в случае конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ЛНР и ДНР.
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